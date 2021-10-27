AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri başladı

İran ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş konusunu ele almak üzere bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.







İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve İran'ın AB Temsilcisi Ali Bakiri Keni, Brüksel'de İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya geri dönüş için AB ülkeleri ile müzakerenin başladığını duyurdu.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakiri, “Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için AB ülkeleri ile müzakereler Brüksel'de başladı” ifadesini kullandı.





Bakiri ayrıca, “Tüm güvenilir taraflar ile müzakere yolunu kullanarak en iyi çözüm için görüşmelere hazırız” dedi.İran ile 4+1 ülkeleri arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri geçtiğimiz nisan ayında başlamıştı.





İran'da haziran ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.





İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine soğuk bakmadıklarını ancak müzakereden sonuç almaları gerektiğini belirtmişti.