AB, X hakkında soruşturma başlattı

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, Avrupa Birliği'nin yeni sosyal medya düzenlemeleri kapsamında hakkında soruşturma açtığı ilk teknoloji şirketi oldu.



Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün Dijital Hizmetler Yasası kapsamında @X'e karşı resmi ihlal davası başlatıyoruz," dedi.



Avrupa Birliği, ekim ayında X'ten İsrail-Hamas savaşıyla ilgili nefret söylemi, yanlış bilgilendirme ve şiddet içeren 'terörist içerikleri' nasıl ele aldığına ilişkin bilgi istedikten sonra baskısını artırıyor. Soruşturma, AB'nin teknoloji şirketlerinin gücünü dizginlemek için hazırladığı bir dizi öncü düzenlemenin parçası olan Dijital Hizmetler Yasası (DHY) için ilk test olacak.



Avrupa Komisyonu Sözcüsü Johannes Bahrke, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun "X'in bazı şüpheli DHY ihlalleriyle ilgili sistemlerini ve politikalarını araştıracağını" söyledi.



San Francisco merkezli sosyal medya platformu "Dijital Hizmetler Yasasına uymaya kararlı olduğunu ve düzenleyici süreçle işbirliği yaptığını" söyleyerek "Bu sürecin siyasi etkilerden uzak kalması ve yasalara uygun olması önemlidir,” vurgusunu yaptı.



Şirket yaptığı açıklamada, "X, ifade özgürlüğünü korurken platformumuzdaki tüm kullanıcılar için güvenli ve kapsayıcı bir ortam yaratmaya odaklanıyor ve bu hedef doğrultusunda yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



AB'nin soruşturması, X'in nefret söylemi veya terörizmi teşvik etme gibi yasa dışı içeriğin Avrupa'daki 112 milyon kullanıcıya yayılmasını engellemek için yeterli çabayı gösterip göstermediğini inceleyecek.



Soruşturma aynı zamanda X'in özellikle kitle kaynaklı Topluluk Notları bilgi doğrulama özelliği aracılığıyla "bilgi manipülasyonu"yla mücadeleye yönelik tedbirlerinin Avrupa Birliği içinde etkili olup olmadığını da inceleyecek.



Soruşturmanın bir diğer araştırma alanı ise şeffaflık olacak. AB, araştırmacıların X'in kamuya açık verilerine ve reklam veritabanına erişiminde "şüpheli eksiklikler" bulunduğunu ve bunların her ikisinin de DHY kapsamında gerekli olduğunu söyledi.



Son olarak soruşturma, mavi onay abonelik hizmeti de dahil olmak üzere X'in arayüzünün "aldatıcı tasarımı" şüphesiyle kullanıcıların kandırılıp kandırılmadığını inceleyecek. Mavi onay işaretleri bir zamanlar bir hesabın arkasındaki ünlü, sporcu veya gazeteci gibi kişi veya kurumun gerçek olduğunu belirtirken, artık yalnızca birinin gönderilerini öne çıkarmak için ayda 8 dolar ödediğini gösteriyor.