Eski bakan uyardı: İsrail, ahlaki otoritesini kaybediyor

Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki "öldürme öfkesinin" ülkenin ahlaki ve yasal otoritesine tehdit oluşturduğunu belirterek bunun, bir 50 yıl daha çatışmaları körükleyeceği uyarısında bulundu.



Muhafazakâr Partili milletvekili, Tel Aviv'in savaştaki yöntemlerine yönelik eleştirilerinde diğer tüm İngiliz siyasetçilerden daha ileri giden bir yorumda bulundu.



Wallace, "Hamas'ın peşine düşmek meşru, ama Gazze'nin yaşam alanlarını yok etmek değil. Orantılı güç kullanmak yasal, ama toplu cezalandırma ve sivilleri zorla yerlerinden etmek yasal değil." ifadelerini kullandı.



Telegraph gazetesine bir makale yazan Wallace, yeni nesil İsrailli siyasileri 'Züccaciye dükkanındaki fil'e benzetti ve bu tabire atıfla, "bir krizden diğerine zıpladıkları" eleştirisini yöneltti.



Gazze'deki çoğu kadın ve çocuk, sivil kayıpların boyutları nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskı giderek artıyor.



Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları 20 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, haftasonu yaptıkları ortak açıklamada, "sürüdürülebilir bir ateşkes" çağrısında bulunarak "çok fazla sivilin öldürüldüğünü" dile getirmişti.



Ancak yazısında ateşkesten ve ateşkesin zamanlamasından ziyade İsrail'in Gazze'de uyguladığı askeri yöntemlerin yanlışlığına ağırlık veren Wallace, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İsrail'in meşru müdafaa konusundaki yasal otoritesinin kendi eylemleriyle zayıflatıldığı tehlikeli bir döneme giriyoruz. Yasal otoritesinin yanı sıra ahlaki otoritesini de kaybetme hatasına düşüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarını öngörememiş olmaktan derin utanç duyduğundan eminim, özellikle de kendisini bir güvenlik şahini ve sert kişi olarak sunan biri için. Belki de bu utanç onu uzun vadeli görüşünü kaybetmeye itiyordur. Öldürme (üzerine kurulu) öfkesinin meseleleri düzelteceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Netanyahu'nun yöntemleri sorunu çözmeyecektir. Doğrusu, taktiklerinin çatışmayı bir 50 yıl daha körükleyeceğine inanıyorum. Eylemleri dünyanın dört bir yanındaki Müslüman gençleri radikalleştiriyor."



Eski bakan, makalesini, İsrail'i daha sabırlı olmaya ve ılımlı Filistinli sesleri kazanmaya çalışmaya çağırarak sonlandırdı.