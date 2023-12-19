Mark Zuckerberg, 'kıyamet günü' için lüks bir kale yaptırdı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg dünyanın sonuna Hawai'de inşaa ettirdiği 100 milyon dolarlık lüks bir kalede hazırlanıyor.



Zuckerberg'in kıyamet günü hazırlıklarını gizlemeye çalıştığı iddia edilen gizli bir projeyle, Pasifik adalarında bir yer altı sığınağı, kendi yiyecek ve enerji kaynakları bulunan geniş bir yerleşke inşa ettiği bildirildi.



Teknoloji haber sitesi Wired'ın mülk kayıtları ve müteahhitlere dayandırdığı araştırmasına göre Zuckerberg'in Koolau Çiftliği adlı kompleksi halihazırda kısmen inşa edilmiş durumda ve modern tarihin en pahalı kişisel inşaat projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.



Bina planlarına göre, Kauai adasındaki yerleşke bir düzineden fazla binadan oluşacak ve iki merkezi malikane birbirine ve 460 metrekarelik yer altı sığınağına bir kaçış tüneli ile bağlanacak.



Planlara göre, Malikanelerde en az 30 yatak odası ile 30 banyo olacak ve aynı zamanda konuklar için halat köprülerle birbirine bağlanan "disk şeklinde" 11 ağaç evinden oluşan bir grup içerecek.



Wired'ın haberine göre çelik bir kapıya sahip olan patlamaya dayanıklı betondan inşa edilen yeraltı sığınağında bir yaşam alanı ve kontrol odası olacak.



İnşaat belgelerine göre, yerleşkedeki diğer giriş ve çıkışlarda ses yalıtımlı kapılar ve şifreli kilitler bulunurken, kütüphanede gizli bir kapı bulunacak.



Koolau Çiftliği'nin Meta tepe yöneticisinin bir tür kıyamet senaryosune hazırlık planlıyor olabileceğini gösteren başka bir özelliği daha var. Wired'ın kaynaklarına ve inşaat planlarına göre yerleşkenin tamamen kendi kendine yeterli hale gelmesi hedefleniyor. 140 dönümlük tarım arazisinden gıda kaynağı sağlanan mülkte, 16 metre çapında ve 6 metre yüksekliğinde bir su deposu ve pompalama sistemi yer alıyor.



Zuckerberg yerleşkenin etrafına 1,8 metrelik bir duvar ördürdü ve seviyeleri ne olursa olsun tüm çalışanlara mülkteki işleriyle ilgili gizlilik sözleşmesi imzalattı.



Bir sözcü Zuckerberg'ün eşi ve çocuklarının aile evi olarak gördüğü çiftliği inşa etmek için arazi satın almak üzere 170 milyon dolar harcadığını söyledi.