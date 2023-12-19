BP Kızıldeniz'den tanker geçişlerini durdurdu, fiyatlar artacak

"Maliyetler artacak"

Denizcilik araştırma danışmanlığı şirketi Drewry'nin konteyner araştırmaları kıdemli müdürü Simon Heaney, "Neredeyse tüm hizmetler bu yeniden yönlendirmeyi yapmak zorunda kalacak" dedi.

İngiliz petrol ve doğal gaz devi BP, Yemen'deki Husi isyancıların saldırı riski nedeniyle Kızıldeniz üzerinden sevkiyatlarını durdurdu. Petrol fiyatları piyasada oluşan tedirginlikle kısmen yükseldi.Londra merkezli BP, yaptığı açıklamada petrol, sıvı doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarının sevkiyatı da dâhil olmak üzere "Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldığını" duyurdu.Mürettebatın güvenliğine öncelik verdiğini ve bunun "ihtiyati bir duraklama" olduğunu belirten şirket, kararın devam eden bir inceleme altında olduğunu kaydetti.Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'na giden dar su yolundaki faaliyetler dünya ticaretinin tahmini yüzde 10'unu temsil ediyor.İsrail'in Hamas'la savaşı sırasında İsrail bağlantılı gemileri hedef alan İran destekli Husiler, geçen hafta saldırılarını arttırdı ve diğer ülkelerin gemilerini de vurdu.Dünyanın en büyük beş konteyner taşımacılığı şirketinden dördü, geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz'deki seferlerini durdurdu ya da başka güzergahlara yönlendirdi.Onlar arasında Asya ve Avrupa arasında temel olarak tüm tüketim mallarını taşıyan Maersk, MSC, CMA CGM Group ve Hapag-Lloyd yer alıyor.Gemiler, Kızıldeniz yerine Afrika'nın dibindeki Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor.Heaney, gemilerin daha uzun yolculuk için daha fazla yakıt yakacağını ve daha hızlı gitmeye karar vermeleri durumunda bunun fazla karbondioksit salacağını söyledi.Bu durumun nakliye maliyetlerini artıracağını belireten Heaney, Noel için mağazalara gönderilecek malların çoktan teslim edilmiş olacağını, ancak online siparişlerde gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti.