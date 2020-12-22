Samanyolu Haber /Sağlık / AB’ye yıl sonuna kadar 12.5 milyon doz aşı /22 Aralık 2020 19:35

AB’ye yıl sonuna kadar 12.5 milyon doz aşı

BioNTech ve Pfizer, EMA'dan aşıya onay çıkmasının ardından Avrupa Birliği'ne bu yılın sonuna kadar 12.5 milyon doz COVID-19 aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.

SHABER3.COM

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri, düzenleyici kurumun onayının alınmasının ardından ilk doz aşıların teslimatına hız kazandırırken, AB böylelikle üç haftalık aralarla yapılması gereken iki doz aşı ile 6.25 milyon insanı aşılayabilecek.

Avrupa Birliği’nin ilaç düzenleme kurumu EMA, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği COVID-19 aşısını dün onaylayarak bir hafta içerisinde Avrupa’da aşılamanın başlamasının önünü açmıştı.

BioNTech ticari işlerden sorumlu üst düzey yöneticisi Sean Marett yaptığı açıklamada, aşının dozları talep eden 27 AB ülkesine beş gün içerisinde ulaşacağını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’ye yıl sonuna kadar 12.5 milyon doz aşı Sonraki Haber >>

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:30