Abbas'tan İsrail için 'Uluslararası Ceza Mahkemesi' hamlesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Filistin’deki temaslarına başladı. Khan, Batı Şeria bölgesinin merkezindeki Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.







İkili arasındaki görüşmede, İsrail’in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığı ve Filistin’deki gelişmeler masaya yatırıldı. Abbas görüşmede ayrıca, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği soykırım ve etnik temizlik eylemlerinin yanı sıra Kudüs dahil Batı Şeria’da devam eden İsrail ihlallerine dikkat çekti. Abbas, Khan’dan soruşturmaları hızlandırması talebinde bulunarak, Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarından sorumlu İsrail’e karşı yasal işlem başlatılmasını istedi. Abbas, İsrail’in hastane ve içinde sivillerin bulunduğu evlere düzenlediği saldırıların yanı sıra gerçekleştirilen yerleşimci-sömürgeci yayılma suçları, etnik temizlik, ırkçılık ve çeşitli uluslararası hukuk ihlalleri hakkında UCM Başsavcısı Khan’a bilgi verdi. Abbas, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilerin zorla yerinden edildiğini ifade etti.





Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmede, İsrail saldırganlığının derhal ve tamamen durdurulması çağrısında bulunarak, Filistin halkının acılarını hafifletmek için insani yardım, su, elektrik ve yakıt sağlanması yönündeki çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.



