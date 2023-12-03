Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye şok suçlama: ‘İsrail’le ticarette evrakta sahteciliğe başladılar’ /03 Aralık 2023 10:21

AKP'ye şok suçlama: ‘İsrail’le ticarette evrakta sahteciliğe başladılar’

Saadet Partisi Milletvekili Çalışkan, iktidarın İsrail’le ticari ilişkilerini kesmemesine tepki gösterdi. Çalışkan Türkiye’den İsrail’e giden ilk 5 üründen birinin barut olduğunu söyleyerek “Evrakta sahteciliğe başladılar” iddiasını ileri sürdü.

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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, HRT TV’de konuk olduğu Demokrasi Bulvarı programında, İsrail Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair önemli iddialarda bulundu.

Konuya ilişkin konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan "AK Partili arkadaşlar diyorlar ki biz bağırıyoruz protesto ediyoruz. Ya sizin üç katınız adam Londra'da Amsterdam da toplanıyor bu tepkiyi onlar da gösterdi. Mesele sizin desteğinizi kesmekte" dedi.

“SAHTECİLİĞE BAŞLADILAR”
Türkiye'den İsrail'e giden ilk 5 maddeden birinin barut olduğunu kaydeden Çalışkan, "Evrakta sahteciliğe başladılar, gemi çıktıktan sonra hedef yönünü değiştirmeye başladılar bana bu yönde AK Partili bir dostum yüreği yandığı için bu bilgiyi verdi" dedi. 


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