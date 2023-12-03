CHP’nin Antalya’daki milletvekili kampı dün genel başkan Özgür Özel’in sunuş konuşmasıyla başladı. Kampa katılan milletvekilleri, etkinliğin düzenlendiği salona Meclis döneminin aksine takım elbiseyle değil, günlük kıyafetleriyle geldi. Milletvekillerine eşleri ve çocukları da eşlik etti.







‘PİSLİĞİN İÇİNDESİNİZ’

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:





Kendisi CHP’li belediyelerden milletin bıktığını söylüyor. Onu 31 Mart’ta göreceğiz. Bizim ne İstanbul’a ihanet eden ne Ankara’yı parsel parsel satan başkanlarımız oldu. Bizim başkanlarımız arasında şehrine ihanet eden yok, hizmet eden var. Ama Serik Belediyesi’nde rüşveti AKP’li başkan bakanların yüzüne söyledi. Sonuçta istifa ettirildi. Bir tek soruşturma açılmadı. Diyor ki “Başka partilerdeki pislikler kapımızdan giremez” Kapıdan girmiyor değil. İçerisi onunla dolu. Pisliğin içindesiniz. Savcının elini kolunu bağlıyorsun. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü kurumsal olarak sahipleniyorsun. Kendinden habersiz yapılan yolsuzluğun cezasını kendine özgü yöntemlerle kesiyorsun. Yolsuzluğu, rüşveti yönetiyorsun. Siyasetini oralardan finanse ettiriyorsun ve sonunda başkalarına kara çalıyorsun. Milletimiz bu anlayışı cezalandırdı ve 31 Mart’ta temiz belediyeciliği ödüllendirecek.





İŞBİRLİĞİ TEMENNİSİ

İYİ Parti’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Birbirimize kaybettirmenin seçmenin beklentisiyle örtüşmediğini söyledik. Mümkünse kararlarının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini sorduk. Partilerin seçilmiş organlarının alacakları karara saygılıyız. Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı sürdüreceğiz. İşbirliğinden yana karar çıkmasını temenni ederim.