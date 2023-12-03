Samanyolu Haber /Gündem / Satılık ‘Dr.’ unvanı: Aralarında siyasiler de var! /03 Aralık 2023 10:39

Satılık ‘Dr.’ unvanı: Aralarında siyasiler de var!

Sosyal medyada “Siyasete atılacaklar, kısa sürede Dr. unvanı alın” gibi çok sayıda reklam yer alıyor, 49 bin TL’ye diploma ve Dr. unvanı satılıyor.

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Sosyal medya satılık diploma ve doktor (Dr.) unvanı ilanlarıyla dolu. Türkiye’de geçerliliği ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmayan diplomalar satılıyor. 

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, sosyal medyada yayınlanan ilanlarda “Uluslararası üniversiteden mezun olun. İstediğin bölümü seç, derslere uzaktan katıl. Sınava girmeden üniversite okuyun” deniyor. 

Ayrıca “Siyasete atılacaklar, online üniversite ile kısa sürede Dr. unvanı alın. İş hayatında Dr. unvanı kazan!” şeklinde reklamlar dahi yapılıyor. 

SINAV ŞARTI DA YOK
Yüksek lisans yapılabilmesi için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) belirlenen puanın alınması gerekiyor. Doktora için de yine üniversite senatosunun belirlediği ALES puanına sahip olmak ve yabancı dil sınavından da aynı şekilde de en az istenilen puanın alınması gerekiyor.   

Ancak sosyal medyadaki ilanlarda “ALES ve yabancı dil sınavlarına girmeden yüksek lisans ve doktora diploması verildiği” belirtiliyor. 

Sosyal medyada reklam verenlerden biri olan Capital Akademi ilanlara dair şu ifadeleri kullandı: 

“Bizim Uluslararası Dublin Üniversitesi (IDU) ile anlaşmamız var. Bu anlaşma kapsamında yüksek lisans ve doktora yapılabiliyor ama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmuyor. Uzaktan eğitim veriyoruz. İki yılda mezun oluyorsunuz toplam 49 bin TL’ye diploma veriyoruz.”

ASLINDA ŞİRKET
Capital Akademi’nin “anlaşmamız var” dediği Uluslararası Dublin Üniversitesi’nin internet sitesinde ise “IDU, öğrencilerine kaliteli bir yükseköğrenim sunan, uluslararası bir ortamda çalışmak isteyen öğrencilerimiz için de yetkin akademik kadrosuyla online eğitimde bir cazibe merkezidir” deniyor. Uluslararası Dublin Üniversitesi adı altında faaliyet yürüten yapı ise aslında bir şirket. 

Birçok siyasetçinin öz geçmişinde de parayla diploma satan “Uluslararası Dublin Üniversitesi’nde eğitim aldığı” yazıyor.
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