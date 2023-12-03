Samanyolu Haber /Gündem / Kritik rakam yarın açıklanacak; Tahminler şimdiden belli /03 Aralık 2023 10:08

Kritik rakam yarın açıklanacak; Tahminler şimdiden belli

TÜİK tarafından açıklanacak kritik kasım ayı enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin beklentisi belli oldu.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Piyasaları gözü kritik Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

TÜFE'nin kasım ayında artan gıda ve hizmet fiyatları ve doğalgaz kullanımının artmasının etkisiyle yükselmesi bekleniyor.

YILLIK ENFLASYON TAHMİNİNDE ARTIŞ
Ekonomistlerin ise enflasyon beklentisi belli oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AA Finans'ın, 15 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre; kasım ayında TÜFE’nin yüzde 3,68 artacağı tahmin edildi. 

Ankete katılan ekonomistlerin, kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

ENFLASYON EKİMDE YÜZDE 3,43 ARTMIŞTI
Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, TÜFE’nin kasım ayında aylık yüzde 3,9 artması, yıllık TÜFE'nin ise, sınırlı artış kaydederek yüzde 63 olması bekleniyor. 

Kasım ayı için, yıllık enflasyon tahminleri yüzde 61,6 ila yüzde 64,1 arasında değişiyor. 

Aylık enflasyonda tahminler yüzde 3 ila yüzde 4,6 bandında yer alırken ekonomistler, gıda fiyatlarının yanı sıra konutta doğalgaz kullanımının da TÜFE'ye etki edeceğini söyledi.

Enflasyon ekimde yüzde 3,43 artış göstermiş, yıllık ise yüzde 61,36 olarak hesaplanmıştı.
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