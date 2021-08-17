Samanyolu Haber /Dünya / ABD 3’üncü doza başlamaya hazırlanıyor /17 Ağustos 2021 11:46

ABD 3’üncü doza başlamaya hazırlanıyor

ABD yönetimi eylül ayının ortası ya da sonunda ek doz Covid-19 aşılarını uygulamaya başlamaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters’a yaptığı açıklamaya göre ek doz aşı için ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu’nun (FDA) onayının beklendiğini söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde yer alan sağlık uzmanları, tam olarak aşılanmasının üzerinden sekiz ay geçen bireylere ek doz aşı yapılması fikri üzerinde uzlaştı.

New York Times’ın haberinde ise düzenleyici kurumun kararını bu hafta açıklayabileceği ve aşılamaya yaşlı bakım evleri ile sağlık çalışanlarından başlanacağı bilgisi yer aldı.

Düzenleyici kurum geçen hafta zayıf bağışıklık sistemine sahip olan bireylere Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi iki doz uygulanan aşılarından üçüncü bir doz aşı uygulanmasına onay vermişti.
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