Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Afganistan'daki 5 üssünden çekildi /14 Temmuz 2020 19:02

ABD, Afganistan'daki 5 üssünden çekildi

ABD, Taliban'la vardığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki 5 üssünü kapattığını bildirdi.ABD ve Taliban heyetleri, 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da anlaşmaya varmıştı.

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Anlaşma kapsamında ABD, 135 gün içerisinde ülkedeki 14 binin üzerindeki asker sayısını 8 bin 600'e indirecekti.ABD ile Taliban arasında uzun süre üzerinde çalışılan anlaşma, sürenin dolmasıyla hayata geçirilmeye başlandı.

"5 ÜSTEN ÇEKİLDİK"

Konuyla ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, anlaşma kapsamında Amerikan askerlerinin Afganistan'daki 5 askeri üsten çekildiğini bildirdi.

Yetkili, üslerin Helmand, Uruzgan, Paktika ve Lahman illerindekiler olduğunu ifade ederken, yapılacak resmi açıklama öncesinde çekilmeyle ilgili detay vermekten kaçındı. 
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