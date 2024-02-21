Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin SİHA'sını kim düşürüldü? /21 Şubat 2024 09:27

ABD'nin SİHA'sını kim düşürüldü?

Amerikalı iki yetkili Salı günü yaptıkları açıklamada, ABD ordusuna ait bir Mq-9 insansız hava aracının Yemen yakınlarında İran destekli militanlar tarafından düşürüldüğünü söyledi.

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Yetkililer, son aylarda grup ile ABD güçleri arasında neredeyse her gün yaşanan kısasa kısas eylemler sırasında bu tür bir saldırının ikinci kez gerçekleştiğini belirtti.

Yaklaşık on yıldır Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler, Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda ticari ve askeri gemilere karşı defalarca insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenledi. ABD ve İngiliz kuvvetleri Husi tesislerine çok sayıda saldırıyla karşılık verdi ancak şu ana kadar saldırıları durdurmayı başaramadı.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililerden biri, ilk bilgilerin General Atomics tarafından üretilen ABD insansız hava aracının Pazartesi günü Hudeyde yakınlarında vurulduğunu gösterdiğini söyledi. Yetkili, bilgilerin değişebileceğini belirtirken, insansız hava aracının uluslararası hava sahasında olup olmadığını söylemedi.

İkinci yetkili ise İHA'nın Hudeyde yakınlarından ateşlenen ve Husiler’e ait bir karadan havaya füze tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Yetkililerin açıklamaları Husiler’in liman kenti yakınlarında bir insansız hava aracı düşürdükleri iddiasını doğruluyor.

Kasım ayında Husiler tarafından bir başka Mq-9, 2019 yılında da iki insansız hava aracı düşürülmüştü.
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