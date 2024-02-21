Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Navalni'nin şüpheli ölümü nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak /21 Şubat 2024 09:23

ABD, Navalni'nin şüpheli ölümü nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

ABD Başkanı Joe Biden, muhalif lider Aleksey Navalni’nin ölümü ve iki yıldır devam eden Ukrayna savaşı nedeniyle 23 Şubat Cuma günü Rusya'ya karşı büyük bir yaptırım paketi açıklayacağını söyledi.

SHABER3.COM

California gezisine çıkmadan önce gazetecilere konuşan Biden, ayrıntı vermedi; ancak Cuma günü paket hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de, yaptırımlar hakkında ayrıntı vermedi; ancak paketin "Rus rejimini ve Putin’i Navalni'nin başına gelenlerden ve Ukrayna'daki savaş boyunca yaptıklarından sorumlu tutacağını" söyledi.

Telekonferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, Navalni'nin geçen Cuma günü Kuzey Kutbu'ndaki cezaevinde nasıl öldüğü konusunda ABD’nin Rusya’ya "tam şeffaflık" için baskı yaptığını söyledi.

Kirby, "Rus hükümeti dünyaya hangi hikayeyi anlatmaya karar verirse versin, Putin ve hükümetinin, Navalni'nin ölümünden sorumlu olduğu açık" dedi.

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği’nin Navalni'nin ölümüyle ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalıştığını belirten Kirby, "Ancak Ruslar’ın ölümle ilgili söyleyeceklerine güven duyabileceğiniz bir noktaya ulaşmak zor" diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise yaptırımların, Rusya'nın savaş makinesine, saldırganlığına ve baskısına güç veren Rus savunmasının, sanayi altyapısının ve Rus ekonomisinin gelir kaynaklarını hedef aldığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Navalni'nin şüpheli ölümü nedeniyle Rusya'ya yeni... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:52:09