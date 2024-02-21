ABD, Navalni'nin şüpheli ölümü nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

California gezisine çıkmadan önce gazetecilere konuşan Biden, ayrıntı vermedi; ancak Cuma günü paket hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de, yaptırımlar hakkında ayrıntı vermedi; ancak paketin "Rus rejimini ve Putin’i Navalni'nin başına gelenlerden ve Ukrayna'daki savaş boyunca yaptıklarından sorumlu tutacağını" söyledi.



Telekonferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, Navalni'nin geçen Cuma günü Kuzey Kutbu'ndaki cezaevinde nasıl öldüğü konusunda ABD’nin Rusya’ya "tam şeffaflık" için baskı yaptığını söyledi.



Kirby, "Rus hükümeti dünyaya hangi hikayeyi anlatmaya karar verirse versin, Putin ve hükümetinin, Navalni'nin ölümünden sorumlu olduğu açık" dedi.



Moskova'daki ABD Büyükelçiliği’nin Navalni'nin ölümüyle ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalıştığını belirten Kirby, "Ancak Ruslar’ın ölümle ilgili söyleyeceklerine güven duyabileceğiniz bir noktaya ulaşmak zor" diye konuştu.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise yaptırımların, Rusya'nın savaş makinesine, saldırganlığına ve baskısına güç veren Rus savunmasının, sanayi altyapısının ve Rus ekonomisinin gelir kaynaklarını hedef aldığını söyledi.