ABD basını: Netanyahu, ABD'nin Filistin teklifini reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'nin yeniden inşası ile ilgili ilettiği isteklerin reddedildiği belirtildi.







ABD merkezli yayın kuruluşu NBC News’in üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi ve Netanyahu arasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarındaki tutumuna ilişkin ayrım, son günlerde daha da belirgin hale geldi.





Blinken’ın Ortadoğu turunda yaptığı ziyaretlerde Arap ülkelerinin liderlerinin ise Gazze’nin güvenliğini sağlamak için “yeni ve reform yapılmış” bir Filistin hükümetini destekleyeceklerini ifade ettikleri kaydedildi.







'SONSUZA KADAR ORADA OLMAYACAK'

Haberde ABD’li yetkililerin, Suudi Arabistan’ın Gazze’yi yeniden inşa etme anlaşması kapsamında, “İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi teklif ettiği ancak bunun Netanyahu’nun Filistin devletine giden yolu sağlamayı kabul etmesi” karşılığında olacağına yönelik açıklamasına da yer verildi.





Netanyahu’nun ise “Filistin devletine izin veren bir anlaşmaya hazır olmadığını” ifade ederek, bu teklifi reddettiğini belirten yetkililerin, İsrail lideri için “sonsuza kadar orada olmayacak” dediği aktarıldı.





Yetkililer, Biden yönetiminin muhtemel bir Netanyahu sonrası hükümet beklentisi çerçevesinde, İsrailli siyasiler ve sivil toplum örgütleriyle zemin hazırlamaya çalıştığını kaydetti. Blinken’ın İsrail savaş kabine üyelerinin yanı sıra eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de bire bir görüşmesi ise buna örnek verildi.