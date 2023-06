ABD basını ses kaydı yayınladı: Trump gizli belgeleri sakladığını kabul etmiş

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli bilgileri sakladığını kabul ettiği bir ses kaydı ABD basını tarafından yayınlandı.







CNN International, The Washington Post ve The New York Times'ın 26 Haziran Pazartesi günü yayınladığı 2 dakikalık ses kaydında, Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli bilgileri içeren belgeleri sakladığını kabul ettiği duyuluyor.





'GİZLİLİĞİNİ KALDIRABİLİRDİM, ARTIK YAPAMAM'

CNN'in aktardığına göre, söz konusu ses kaydı, Trump'ın Temmuz 2021'de eski özel kalem müdürü Mark Meadows'un anı kitabı üzerinde çalışan kişilerle yaptığı bir söyleşiden alındı. Ses kaydında Trump ve danışmanları Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili şaka yapıyor, Trump ise kağıtları karıştırırken “Bu son derece gizli" diyor.







Buna göre, bir yandan kağıtları karıştırdığı duyulan Trump, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'e işaret ederek, "Milley, İran'a saldırmak istediğimden bahsetti. Bu, inanılmaz değil mi? Büyük bir kağıt yığınım var, bu şey şimdi ortaya çıktı. Bakın, bu oydu, bana bunu sundular. Bu, kayıt dışı ama bana bunu sundular” dedi. Söz konusu belgenin 'gizli' kalmaya devam ettiğini kaydeden Trump, "Bakın, başkan olarak bunun gizliliğini kaldırabilirdim. Artık yapamam. Biliyorsunuz, bu hâlâ gizli" ifadelerini kullandı.





Ne olmuştu?

ABD eski başkanı Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından basılarak aranmıştı. Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.







Trump hakkındaki yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.





Trump, 8 Haziran akşamı kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, 'gizli belgeler' ile ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu. 13 Haziran Salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanının başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım" dedi.





ABD'nin eski başkanı Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan 'gizli belgeler' soruşturması kapsamındaki dava dosyası 9 Haziran 2023'te kamuya açıklandı. Florida Bölge Mahkemesi'nin açıkladığı 49 sayfalık dava dosyasında, Trump'a karşı aralarında 'ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması' dahil 37 suçlama yöneltildi.