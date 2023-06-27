Biden'ın oğlu krize sebep oldu: Adalet Bakanı topun ağzında

ABD'de, Fox News televizyonunda konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Vergi Dairesi (IRS) çalışanı Gary Shapely'nin Hunter Biden hakkındaki iddiaların doğruluğunun kanıtlanması durumunda Garland'ı, "görevden alınması" konusunda hedef alabileceğini belirtti.







McCarthy, "IRS muhbirinin söylediği doğru çıkarsa, Adalet Bakanı hakkında görevden alma soruşturmaları başlatacağız" dedi.





Gerçek Gündem'in haberine göre söz konusu gelişmelerin yaşanmamış olmasını tercih ettiğini belirten Temsilciler Meclisi Başkanı, "Ama şimdi Başkan'ın bize yalan söylediğini bulduk. Çin'de hiçbir şeyle ilgilenmediğini söylemişti. Şimdi bir ihbarcı, onun başkan yardımcısı olarak Çinli şirketle bir toplantıda olduğunu söylüyor. Artık paravan şirketler aracılığıyla gelen milyonlarca doları aldıklarını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.





Öte yandan Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmanın sonunda, bir gazetecinin, "Sayın Başkan, Hunter'la iş anlaşmaları hakkında hiç konuşmadığınız konusunda yalan mı söylediniz" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.





IRS ÇALIŞANI GARY SHAPLEY, HUNTER BIDEN DAVASI HAKINDA KONGREYE İFADE VERMİŞTİ

ABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanı Gary Shapley, 22 Haziran'da ABD Kongresine verdiği ifadede, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi suçlarıyla ilgili "ciddi kanıtların" Adalet Bakanlığı yetkililerince ortadan kaldırıldığını iddia etmişti.





Hunter Biden'ın 30 Temmuz 2017'de kendisine borcu olan Çinli bir işadamı ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara ulaştıklarını kaydeden Shapley, söz konusu WhatsApp mesajında Biden'ın "Burada babamla oturuyorum, verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz" ve "Kontrolden çıkmadan bunu şimdi çözmek istiyorum ve şimdi, bu gece anlamına geliyor" şeklinde ifadeler kullandığını belirtmişti.





Shapley ifadesinde, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Hunter Biden hakkındaki "soruşturmayı yavaşlattığını ve iddia edilen vergi suçlarının en ciddi kanıtlarını ortadan kaldırdığını" savunmuştu.





Hunter Biden, geçen hafta başında 3 milyon dolardan fazla geliri üzerinden vergi ödemediği konusunda hakkındaki iki suçlamayı kabul etmişti.





Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.