Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın oğlu krize sebep oldu: Adalet Bakanı topun ağzında /27 Haziran 2023 13:36

Biden'ın oğlu krize sebep oldu: Adalet Bakanı topun ağzında

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyayla ilgili Adalet Bakanı Merrick Garland'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma başlatabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

ABD'de, Fox News televizyonunda konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Vergi Dairesi (IRS) çalışanı Gary Shapely'nin Hunter Biden hakkındaki iddiaların doğruluğunun kanıtlanması durumunda Garland'ı, "görevden alınması" konusunda hedef alabileceğini belirtti.

McCarthy, "IRS muhbirinin söylediği doğru çıkarsa, Adalet Bakanı hakkında görevden alma soruşturmaları başlatacağız" dedi.

Gerçek Gündem'in haberine göre söz konusu gelişmelerin yaşanmamış olmasını tercih ettiğini belirten Temsilciler Meclisi Başkanı, "Ama şimdi Başkan'ın bize yalan söylediğini bulduk. Çin'de hiçbir şeyle ilgilenmediğini söylemişti. Şimdi bir ihbarcı, onun başkan yardımcısı olarak Çinli şirketle bir toplantıda olduğunu söylüyor. Artık paravan şirketler aracılığıyla gelen milyonlarca doları aldıklarını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmanın sonunda, bir gazetecinin, "Sayın Başkan, Hunter'la iş anlaşmaları hakkında hiç konuşmadığınız konusunda yalan mı söylediniz" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

IRS ÇALIŞANI GARY SHAPLEY, HUNTER BIDEN DAVASI HAKINDA KONGREYE İFADE VERMİŞTİ
ABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanı Gary Shapley, 22 Haziran'da ABD Kongresine verdiği ifadede, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi suçlarıyla ilgili "ciddi kanıtların" Adalet Bakanlığı yetkililerince ortadan kaldırıldığını iddia etmişti.

Hunter Biden'ın 30 Temmuz 2017'de kendisine borcu olan Çinli bir işadamı ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara ulaştıklarını kaydeden Shapley, söz konusu WhatsApp mesajında Biden'ın "Burada babamla oturuyorum, verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz" ve "Kontrolden çıkmadan bunu şimdi çözmek istiyorum ve şimdi, bu gece anlamına geliyor" şeklinde ifadeler kullandığını belirtmişti.

Shapley ifadesinde, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Hunter Biden hakkındaki "soruşturmayı yavaşlattığını ve iddia edilen vergi suçlarının en ciddi kanıtlarını ortadan kaldırdığını" savunmuştu.

Hunter Biden, geçen hafta başında 3 milyon dolardan fazla geliri üzerinden vergi ödemediği konusunda hakkındaki iki suçlamayı kabul etmişti.

Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'ın oğlu krize sebep oldu: Adalet Bakanı topun ağzında Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:41