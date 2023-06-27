Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın yerel seçim planı: 'Başörtüsü için de sandık kuracak' iddiası /27 Haziran 2023 14:02

Erdoğan'ın yerel seçim planı: 'Başörtüsü için de sandık kuracak' iddiası

Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin yerel seçimlerde belediye başkanlarıyla birlikte başörtüsü oylaması da yapmayı planladığını yazdı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin öncesinde “başörtüsü” güvencesini gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, referandum çağrısı yapmış ve kendi tekliflerini vermişti. Ardından da yasa teklifi hazırlandı.

Selvi, buna ilişkin kulis bilgisini şöyle anlattı:

AK Parti kulislerini yokladım. Yeni bir durum değerlendirmesi yapılmamış. Eski metin de olabilir yeni Meclis ve yeni kabine ruhu esas alınarak yeni bir teklif de hazırlanabilir.

Biliyorsunuz Meclis’te tablo değişti. Başörtüsü teklifine destek verebilecek parti sayısı arttı. İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti’nin başörtüsü teklifine destek vermesi bekleniyor. Onların önerisiyle yeni bir teklif de hazırlanabilir. AK Parti’nin buna açık olduğunu hissettim.

Yerel seçimde çifte sandık
Böylece yerel seçimler öncesinde Meclis’te saflar yeniden belirlenmiş olacak. Eğer Meclis’teki oylamada referanduma gidecek bir sonuç çıkarsa, yerel seçimlerde belediye başkanları ile birlikte bir de başörtüsü oylaması yapabiliriz.
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