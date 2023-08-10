Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden’ı tehdit eden kişi öldürüldü /10 Ağustos 2023 00:46

ABD Başkanı Biden’ı tehdit eden kişi öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit eden kişi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldü.

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ABD’de kritik bir gelişme yaşandı. FBI, Biden’ın ziyareti öncesinde Utah’ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin, “evinde tutuklama işlemleri esnasında çıkan çatışmada” hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mahkeme kayıtlarında, bu kişinin, Başkan Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı yargılayan New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James’i tehdit ettiği kaydedildi.

???????Utah'taki ABD Bölge Mahkemesine sunulan dava dosyasında, Robertson’ın Facebook’ta paylaştığı, “Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe sonra Kamala!!” şeklindeki ifadesine yer verildi.

Dosyada, Robertson’un 70-75 yaşlarında??????? olduğu ve AR-15 tarzı yarı otomatik tüfek taşıdığı vurgulandı. Biden’ın konu hakkında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtildi.
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