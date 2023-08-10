Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğal gaz fiyatlarında artış! /10 Ağustos 2023 00:42

Doğal gaz fiyatlarında artış!

Avrupa'da gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 avroya çıktı.

Ekim vadeli kontratlarda ise megavatsaat başına gaz fiyatı 41,5 avroya yükseldi. Bu artışın ardından fiyatlar, son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü. 30 Haziran'da 38,4 avro olan fiyatlar, 3 Temmuz'da 35,2 avroya gerilemiş ve bu tarihten itibaren neredeyse yatay seyir izlemişti.

Fiyatlar, Alman enerji şirketi E.ON Üst Yöneticisi (CEO) Leonhard Birnbaum'un, şirketin 6 aylık bilançosuna ilişkin düzenlenen toplantıda, Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz ithalatının hızla düştüğünü, bu durumun Avrupa piyasasını yapısal olarak değiştirdiğini ve bu nedenle toptan enerji piyasalarındaki fiyatların yakın gelecekte yüksek kalacağını belirtmesinin ardından yükselişe geçti.

Avrupa'nın doğal gaz arzında Rus gazının azalmaya devam edeceğini belirten Birnbaum, bu nedenle enerji krizinin henüz sona ermediği uyarısında bulundu. Birnbaum, Avrupa'da Rus doğal gazının yerine daha pahalı olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanıldığını anımsatarak, bu durumun Avrupa'daki gaz fiyatlarını Asya'daki fiyat seviyesine yükselttiğini ifade etti. Öte yandan, Gas Infrastructure Europe verilerinde, Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranlarının 6 Ağustos itibarıyla yüzde 87,7'ye çıktığı ve oranların 1 Kasım'da yüzde 90 doluluğa ulaşma planındaki hedeflerin önünde olduğu görülmüştü.

FİYATLAR GEÇEN YIL BU DÖNEMDE REKOR KIRMIŞTI

Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı. Gaz fiyatları yaklaşık 1,5 yıl yüksek kalmasının ardından Avrupa'da gaz talebinin düşmesi ve depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu 1 Haziran'da megavatsaat başına 23 avroya kadar gerileyerek Eylül 2021'den sonraki en düşük seviyesini görmüştü. Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 avroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğal gaz fiyatlarında artış! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:59:43