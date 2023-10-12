ABD Başkanı Biden’ın karşısına Türk aday çıkıyor

ABD’de gelecek yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde yeniden aday olacağının sinyalini veren ABD Başkanı Joe Biden’ın karşısına dişli bir rakip çıkıyor…







Medya Radar'da yer alan habere göre Sağlık sorunları elverdiği ölçüde Demokratların başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Biden’ı eleştiren haberci Cenk Uygur, Demokratlar adına 2024 seçimlerinde Biden’ın karşısına çıkacağını duyurdu.





1978’DE ABD’YE TAŞINDI



The Young Turks isimli medya kuruluşuyla tanınan ve yaptığı programlarla sık sık gündeme gelen İstanbul doğumlu Uygur’un açıklamaları gündem oldu. Amerikan medyası 1978’de ABD’ye yerleşen Uygur, Biden’ı yerden yere vurarak aday olacağını söyledi.







Uygur, “Bu ben olmamalıydım, başkası aday olmalıydı fakat maalesef başka kimse aday olmadı. Aday belli olmasına sadece dört ay kaldı. Bu gidişatı değiştirmeliyiz. Biden’ın en iyi ihtimalle seçimleri kazanma ihtimali yüzde 10. Ben kazanmak için yarışacağım” ifadesini kullandı.





Uygur’un açıklamaları sonrasında Beyaz Saray’dan konuyla ilgili bir yorum gelmedi.







Uygur’un adaylığının onaylanması için önünde bir dizi yol bulunuyor. İstanbul doğumlu Uygur, Anayasa’nın “doğuştan vatandaş” maddesinin kendisine başkan olma imkanı vereceğine inandığını belirtti, ancak bunun için davasını ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıması gerekebilir.





“EĞER BIDEN BU SEÇİMİ KAYBEDERSE…”

Uygur, “Biz Biden’ı seçim yarışından uzaklaştırmalıyız. 2020’de seçimi kazandığın için teşekkürler. Fakat bu sefer seçimi kazanırsa bu sadece onun sorunu olmaz, hepimizin sorunu olur. Bence demokrasi risk altında ve bu sebeple seçime katılmam gerekiyorsa katılacağım” ifadesini kullandı.







Anayasal haklarını kullanacağını söyleyen Uygur, “Ben siyasetçi Bernie Sanders’ın avukatıyla çalışıyorum ve o da iki seçim yarışında o avukat ile çalışmıştı. Güçlü müttefiklerim var” dedi.