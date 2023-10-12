Hamas’ın saldırısıyla ilgili iki kötü haber geldi: Ölenler arasında Türk vatandaşı da var

İsrail ordusu, cumartesi günü ülkeye baskın düzenleyen Hamas’ın rehin aldığı 97 kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.
İsrail’den yapılan açıklamada, Hamas baskınında bir Türk vatandaşının öldüğü, birinin de kayıp olduğu duyuruldu. İsrail Hükümeti Basın Ofisi tarafından yayınlanan, TC yetkili mercilerince teyit edilmemiş bilgilere göre, Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail’e gerçekleştirilen terör saldırılarında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşından da haber alınamadığı belirtildi.
İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Terör ve teröristler din, dil, ırk ayrımı gözetmiyor. İsrail Hükümeti Basın Ofisi tarafından yayınlanan, TC yetkili mercilerince teyit edilmemiş bilgilere göre, Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail’e gerçekleştirilen terör saldırılarında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır. Terörü yenmek, ancak tüm dünyanın ortak mücadelesi ile mümkün” denildi.
Türkiye’den ise bu konuyla ilgili dikkat çekici bir haber geldi… Haber ajanslarının “flaş” ibaresiyle servis ettiği haber diplomatik kaynaklara dayandırıldı.
Haberde, “Diplomatik kaynaklar: İsrail ve Filistinde yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti” denildi.
İsrail’in açıklamasında Hamas baskınında ölen ya da kaybolan yabancıların sayısı verildi.
‘EN AZ 150 KİŞİ REHİN’
Ordu sözcüsü Daniel Hagari de, Hamas’ın Gazze’den İsrail topraklarına düzenlediği kanlı baskında esir alınan kişiler arasında yabancıların da bulunduğunu bildirdi. Cumartesi gününden beri 222 İsrail askerinin öldüğünü aktaran Hagari, Gazze’ye düzenlenen operasyonla Hamas’ın yönetim kabiliyetini sona erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi de, İsrail askerleri, yabancılar ve çocuklar dahil sivillerin aralarında olduğu en az 150 kişinin Hamas tarafından esir olarak Gazze’ye götürüldüğünü aktardı. Kızılhaç Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni, rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ve İsrail’le temas halinde olduklarını söyledi.
Tayland Dışişleri Bakanlığı, Hamas tarafında esir alınanlar arasında 16 Taylandlı işçinin olduğunu duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.
ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ
Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, gece boyunca devam eden hava saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerinin sayısının toplamda 1203’e ulaştığını açıklarken dün İsrail tarafı ise toplamda 1200 kişinin saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan Müsteşar Dr. Youssef Abu Al-Rish bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İsrailin saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1203e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 763e ulaştığını duyurdu. İsrail hükümeti ise dün Hamas’ın saldırılarının başlangıcından bu yana 1.200 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.