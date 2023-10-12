Hamas’ın saldırısıyla ilgili iki kötü haber geldi: Ölenler arasında Türk vatandaşı da var

İsrail ordusu, cumartesi günü ülkeye baskın düzenleyen Hamas’ın rehin aldığı 97 kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.











İsrail’den yapılan açıklamada, Hamas baskınında bir Türk vatandaşının öldüğü, birinin de kayıp olduğu duyuruldu. İsrail Hükümeti Basın Ofisi tarafından yayınlanan, TC yetkili mercilerince teyit edilmemiş bilgilere göre, Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail’e gerçekleştirilen terör saldırılarında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşından da haber alınamadığı belirtildi.









İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Terör ve teröristler din, dil, ırk ayrımı gözetmiyor. İsrail Hükümeti Basın Ofisi tarafından yayınlanan, TC yetkili mercilerince teyit edilmemiş bilgilere göre, Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail’e gerçekleştirilen terör saldırılarında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır. Terörü yenmek, ancak tüm dünyanın ortak mücadelesi ile mümkün” denildi.