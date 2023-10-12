Samanyolu Haber /Dünya / Entellektüeller Balkanlar ve İsrail’deki gelişmeleri tartıştı /12 Ekim 2023 16:36

Entellektüeller Balkanlar ve İsrail’deki gelişmeleri tartıştı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 9. Uluslararası Entellektüeller Buluşması gerçekleşti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- BELGRAD

Farklı ülkelerden 36 uzman, akademisyen ve gazetecinin katıldığı Uluslarası Entellektüeller Buluşmasında güncel konularla birlikte, Sırbistan’ın AB ile ilişkileri, Balkan ülkeleri sorunları ve benzer konular ele alındı.

9-11 Ekim tarihinde Belgrad’da bulunan Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte uzmanlar İsrail ile Hamas arasında devam eden gerilim konusunda da görüş bildirdiler.

Uzmanlar, dünya genelinde artan çatışma potansiyeli paralelinde Balkan jeopolitiğinin mevcut durumunu tartıştı. Ayrıca küresel ve bölgesel süreçlerin Balkan Yarımadası ülkeleri üzerindeki etkisine ve Sırbistan'ın yeni dünyanın şekillenmesindeki rolüne de değindi. 

Etnik milliyetçilik bağlamında bölgede milliyetçiliğinin artan bir risk olarak anlatıldığı toplantılarda, Belgrad yönetiminin Rusya ile irtibatının artması ve Kosova ile Bosna Hersek’teki milliyetçi tutumun bölgenin çeşitli krizlere gebe olduğunu göstermektedir denildi. 

Özellikle İsrail'in mevcut hükümeti Benjamin Nitanyahu yönetimi zamanında bir şiddet patlaması yaşandığını anlatan uzmanlar bu durumun ülkenin tüm tarihindeki en sağcı bakanlar kabinesi tespitinde bulundular. Netanyahu yönetimi Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'sında agresif bir politika izlemesi bugünkü tepkileri doğurdu denildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik beklenen bir kara saldırısına hazırlanırken ABD’nin bölgeye savaş gemisi ve benzer askeri araçların gönderilmesini krizin armasına neden olabileceği görüşü savunuldu.
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