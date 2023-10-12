Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Yıldırım Demirören parayı bastırıp başka bir ülkeden vatandaşlık aldı /12 Ekim 2023 16:42

Flaş iddia: Yıldırım Demirören parayı bastırıp başka bir ülkeden vatandaşlık aldı

Gazeteci Bahadır Özgür, Yıldırım Demirören’in Karayip ülkesi Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın aldığını iddia etti.

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Gazeteci Bahadır Özgür, "Yıldırım Demirören, Karayip ülkesi Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Kızının da Dominica pasaportu olduğu belirtiliyor" dedi.

Özgür, sosyal medya platformu X üzerinden, Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi (OCCRP) internet sitesinde yer alan Yıldırım Demirören hakkındaki iddiayı paylaştı.

Özgür, X'ten yaptığı paylaşımda, "Yıldırım Demirören, Karayip ülkesi Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Kızının da Dominica pasaportu olduğu belirtiliyor. Araştırmacı gazeteciler suçlu, siyasetçi, iş insanı çok sayıda kişinin 'vatandaşlık skandalı'nı ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.




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