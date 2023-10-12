Samanyolu Haber /Spor / Abdullah Avcı ikinci kez Trabzonspor'da /12 Ekim 2023 16:49

Abdullah Avcı ikinci kez Trabzonspor'da

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı. Bordo-mavili ekip ile boş mukaveleye imza atan tecrübeli hoca, Trabzon kentine ulaştı.

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Trabzonspor'un yeniden anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon kentine iniş yaptı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz" dedi.

"HEP GÜZEL ANILARIMIZ OLDU"
Trabzonspor'da hep güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Avcı, "Burada çok güzel şeyler başaracağız. Kasım 10'da 3 sene olacak aslında. Hep güzel duygular yaşadık. Taraftarımızın katkısıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında aldığı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor.

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