Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Mustafa Şentop'un ismi Adnan Oktar dosyasına girdi /12 Ekim 2023 17:03

AKP'li Mustafa Şentop'un ismi Adnan Oktar dosyasına girdi

Adnan Oktar'ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütüyle ilgili davada yeni gelişmeler ortaya çıktı.

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Adnan Oktar suç örgütüne 2018 yılında operasyon yapılmış örgüt üyeleri ve örgüt lideri Adnan Oktar tutuklanmıştı. Geçen yıl ise Oktar hakkında 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi. Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in ulaştığı dava belgelerinde çarpıcı detaylar söz konusu. Buna göre  Murat isimli şahsın örgüt üyeleri ile bir kadın savcı hakkında dile getirdiği ifadeler de resmi kayıtlarda yer aldı. Murat isimli şahsın örgüt üyelerine bir dava hakkında savcıyı ikna etmek için AKP’nin önde gelen isimlerinden Mustafa Şentop ile konuşmaları gerektiğini söylediği öne sürüldü. 

Gazetenin özel haberine göre Murat isimli şahsın, dönemin AKP’nin önde gelen isimlerinden olan ve 2019-2023 yılları arasında Meclis Başkanlığı sıfatıyla görev yapan Mustafa Şentop’un adını geçirdiği konuşmada bir davadaki kadın savcı üzerinde baskı kurabilmek için, “Mustafa Şentop gibi onu göreve getiren isimlerle direkt konuşup baskı kurabiliriz” dediği öğrenildi. Konuşmalarda Murat isimli kişinin, “Savcı ve hakimlerle direkt bağlantıya geçin, yemeğe çağırın. Sizi tanıdıkça fikirleri değişecektir” ifadeleri dikkat çekti. 

TANIK OLARAK ÇAĞIRDI
Ayrıca, örgüt üyesi Aylin Atmaca’nın bir ifadesinde dönemin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u tanık olarak dinletilmesini istediği belirtildi.

Atmaca ifadesinde, “Çağrılmasını rica ediyorum. TBMM Başkanımız Mustafa Şentop bey. Kendisi çok iyi dostumdur. Silahlı suç örgütü olmadığımıza dair ve devlet bağlılığımıza dair tanıklık yapması için kendisini istirham ediyorum” demişti. 


FOTOĞRAF İDDİASI
Örgüt üyelerinden sanık Ebru Yılmaz Atilla, Aslı Hantal ve Fizi Arık’ın AKP’li Mustafa Şentop ile de bir fotoğrafının olduğu iddia ediliyor. 
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