Ankara saldırganları Hamas'la aynı yöntemi mi kullandı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı.







İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin son bilgileri aktardı. Bakan Yerlikaya Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili de çok önemli detayları paylaştı.





Halktv.com'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi.







Bakan Yerlikaya, teröristlerin Suriye’den paramotor kullanarak geldikleri ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Paramotoru henüz bulamadıklarını aktaran Bakan Yerlikaya, alçak irtifa güvenliğini sağlama noktasında yeni adımlar atılacağının mesajını verdi.





Saldırganların Kayseri'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 ‘ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya, ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi.





Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı. Yerlikaya, teröristlerin paramotor ile Türkiye’ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken ‘karada izleri yok’ dedi.





Ankara'da 1 Ekim'de, Meclis'in açıldığı gün, İçişleri Bakanlığı önünde terör saldırısı düzenlenmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu, iki polisin yaralandığını, biri kendini patlatan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.





HAMAS PARAMOTORLA SIZDI



Hamas militanları İsrail güvenlik önlemlerini havadan paramotor kullanarak aştı. Yüzlerce Hamaslı bir anda İsrail topraklarına paraşütleriyle indi.