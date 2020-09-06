Samanyolu Haber /Dünya / ABD Belarus sınırında tatbikat yapacak /06 Eylül 2020 19:08

ABD Belarus sınırında tatbikat yapacak

Yüzlerce ABD askeri, seçimler sonrası gerilimin arttığı Belarus sınırı yakınlarında yapacakları tatbikat için NATO ülkesi Litvanya’ya gitmeye başladı.

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 Fransız AFP ajansına göre komşusu Polonya’dan bir dizi Abrams tankı sınırı geçerek Litvanya’ya giriş yaptı.Litvanya Savunma Bakanlığına göre ABD güçleri kasım ayına dek ülkede kalacak. Tatbikatın ‘önceden planlanmış olduğu ve bölgede son dönemde gözlenen gelişmelerle ilintisi olmadığı’ belirtildi.

Belarus’tan Litvanya Büyükelçisi’ne notaLitvanya’nın, 9 Ağustos’taki seçimlerde ülkeyi 1994’ten beri yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanması, seçimlere hile karıştığını söyleyen muhaliflerinse sonuçlara itiraz edip sokaklara döküldüğü Belarus’taki krizde belli bir rolü bulunuyor.

Zira seçimlerde mevcut lider Lukaşenko’nun rakibi olan popüler muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, Litvanya’ya sığınmış durumda.Lukeşenko daha önce NATO’yu Polonya ve Litvanya’daki güçlerini Belarus sınırına yığmakla suçlamıştı. 
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