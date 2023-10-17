Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD-Çin krizini tırmandıracak karar /17 Ekim 2023 21:58

ABD-Çin krizini tırmandıracak karar

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kuralları sıkılaştıracağını duyurdu.

SHABER3.COM

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl yapay zeka çip ihracatına yönelik kısıtlamalar sonrasında ortaya çıkan boşlukları kapatmaya yönelik yeni kurallar getirileceği bildirildi.

Daha önceki kısıtlamaların ABD’deki yapay zeka firmalarının tercih ettiği işlemci olan Nvidia H100’ün satışını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Çinli şirketlerin bunun yerine H800 veya A800 adı verilen, ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen biraz yavaşlatılmış sürümü satın alabildiklerine işaret edildi.

Açıklamada yeni kuralların, çiplerin diğer sürümlerini de kısıtlayacağı aktarılırken Nvidia’nın dışında Intel, Advanced Micro Devices (AMD) gibi yarı iletken ticareti yapan şirketlerin Çin’e ihracatının da bundan etkileneceği vurgulandı.

Ayrıca, ABD kısıtlamalarına tabi olan yarı iletken üretim ekipmanlarının listesinin genişletilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, kısıtlamalarla Çin’in ekonomik büyümesine zarar vermeyi amaçlamadıklarına vurgu yaptı ve amacın Çin’in, özellikle askeri kullanımlarda, yapay zeka alanında atılımları tetikleyebilecek gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engellemek olduğunu anlattı.

Bu kapsamda, yapay zeka çiplerini Çin’e veya ambargo uygulanan diğer bölgelere ihraç etmek isteyen şirketlerin, ABD’ye bildirimde bulunması gerekecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD-Çin krizini tırmandıracak karar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:07:27