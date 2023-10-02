Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de uçak düştü: Ölüler var /02 Ekim 2023 21:22

ABD’de uçak düştü: Ölüler var

ABD'nin Utah eyaletinde dün akşam yaşanan uçak kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Moab kasabası yakınlarında meydana gelen kazada uçağın Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü bildirildi. Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD’nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Grand Bölgesi Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, uçağın, Canyonlands Havaalanı’ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu. Uçağın Piper PA-28-140 tipi tek motorlu bir uçak olduğu belirtildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın soruşturulduğunu duyurdu. NTSB tarafından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
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