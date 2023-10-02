Samanyolu Haber /Politika / CHP’den Ankara saldırısı açıklaması: Saray’a ağır suçlama /02 Ekim 2023 21:47

CHP’den Ankara saldırısı açıklaması: Saray’a ağır suçlama

Yerel seçimler öncesi İçişleri Bakanlığı önünde yaşanan terör olayını ciddiye aldıklarını belirten Öztrak, "Saray'ın sıkıştığında iki seçim arasında, terör kartına nasıl sarıldığı, seçmeni, güvenlik ile özgürlük arasında, canı ile malı arasında tercih yapmaya nasıl zorladığı hâlâ milletimizin hafızalarındadır" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanlığı’na yönelik bombalı saldırıya ilişkin konuştu.

Soylu yanlısı sosyal medya trollerinin paylaşımlarına atıfta bulunan Öztrak, “Teröre karşı hep beraber dimdik durmamız gerekirken Cumhur İttifakı’nın işbirlikçileri olan, Ebabil’inden Pelikan’ına çeşitli operasyoncuların bu mesele üzerinden didişmelerini, kavgalarını da ibretle izliyoruz.

Bu ülkede dezenformasyonun kralının kimler tarafından yapıldığını da görüyoruz. Umarız Cumhur İttifakı içindeki bu kavga, devlet kurumlarının işleyişine yansımamıştır, yansımıyordur” dedi.

1 Kasım seçimleri öncesi yaşanan terör saldırılarını hatırlatan Öztrak, “Yerel yönetim seçimlerine altı ay kala meydana gelen bu hain saldırıyı, çok ciddiye alıyoruz. Olayın failleri kadar bu hainlerin nasıl olup da başkentimizin en korunaklı bölgesine girebildiklerinin araştırılması, buna göz yumanların veya bunun farkına varmayan sorumluların derhal ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.

Saray’ın sıkıştığında iki seçim arasında, terör kartına nasıl sarıldığı, seçmeni, güvenlik ile özgürlük arasında, canı ile malı arasında tercih yapmaya nasıl zorladığı hâlâ milletimizin hafızalarındadır. O nedenle bu saldırının bir an evvel, bütün yönleriyle aydınlatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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