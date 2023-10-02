Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, ‘tanımayız’ dediği AİHM’e 3 kez başvurdu /02 Ekim 2023 21:15

Erdoğan, ‘tanımayız’ dediği AİHM’e 3 kez başvurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız" dediği AİHM'e 3 kez başvurduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili olarak “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız” dedi. “Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz” diyen Erdoğan'ın, geçmişte 3 kez AİHM’e başvurduğu ortaya çıktı.

KARARLARIMIZI TANIMAYANI BİZ DE TANIMAYIZ

Erdoğan, AİHM’in Türkiye aleyhine açılan davada verdiği karara yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Daha önce AİHM’in Selahattin Demirtaş kararının siyasi olduğu yorumunu yapan Erdoğan, “AİHM bu kararı iç hukuk yolları tükenmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır” dedi. “Esasen AİHM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez” diyen Erdoğan, son olarak AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği karar nedeniyle “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız” dedi.

ADİL YARGILAMA İÇİN AİHM’E GİTTİ

Erdoğan’ın kararlarını tanımayacağını söylediği AİHM’e 3 kez başvurduğu ortaya çıktı. Erdoğan ilk kez 1999 yılında “adil yargılanma” talebi ile AİHM’in yolunu tuttu. Erdoğan, okuduğu bir şiir sebebiyle 1998 yılında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından 10 ay hapis ve 177 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Yargıtay’da yaptığı itiraz reddedilince Erdoğan, AİHM’e başvurdu.

MİLLETVEKİLİ OLABİLMEK İÇİN AİHM’E BAŞVURDU

Erdoğan, 2002 yılında milletvekili olabilmek için adli sicil kaydının silinmesini talep etti. Bu istek Diyarbakır 4 No’lu DGM’si tarafından kabul edilse de dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu karara itiraz etti. Kanadoğlu’nun girişimi sonrası Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No’lu DGM’nin kararını bozdu. Erdoğan da siyasi bir kararla halkın iradesinin önüne geçildiği gerekçesiyle AİHM’e başvurdu.

YSK’NIN KARARINI AİHM’E TAŞIDI

Erdoğan 2002 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını da AİHM’e taşıdı. Erdoğan, 2003 yılında Başbakan seçildikten sonra AİHM’e yaptığı başvuruları geri çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, ‘tanımayız’ dediği AİHM’e 3 kez başvurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:43:48