Erdoğan, ‘tanımayız’ dediği AİHM’e 3 kez başvurdu

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili olarak “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız” dedi. “Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz” diyen Erdoğan'ın, geçmişte 3 kez AİHM’e başvurduğu ortaya çıktı.





Erdoğan, AİHM’in Türkiye aleyhine açılan davada verdiği karara yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Daha önce AİHM’in Selahattin Demirtaş kararının siyasi olduğu yorumunu yapan Erdoğan, “AİHM bu kararı iç hukuk yolları tükenmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır” dedi. “Esasen AİHM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez” diyen Erdoğan, son olarak AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği karar nedeniyle “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız” dedi.





Erdoğan’ın kararlarını tanımayacağını söylediği AİHM’e 3 kez başvurduğu ortaya çıktı. Erdoğan ilk kez 1999 yılında “adil yargılanma” talebi ile AİHM’in yolunu tuttu. Erdoğan, okuduğu bir şiir sebebiyle 1998 yılında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından 10 ay hapis ve 177 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Yargıtay’da yaptığı itiraz reddedilince Erdoğan, AİHM’e başvurdu.





Erdoğan, 2002 yılında milletvekili olabilmek için adli sicil kaydının silinmesini talep etti. Bu istek Diyarbakır 4 No’lu DGM’si tarafından kabul edilse de dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu karara itiraz etti. Kanadoğlu’nun girişimi sonrası Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No’lu DGM’nin kararını bozdu. Erdoğan da siyasi bir kararla halkın iradesinin önüne geçildiği gerekçesiyle AİHM’e başvurdu.





Erdoğan 2002 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını da AİHM’e taşıdı. Erdoğan, 2003 yılında Başbakan seçildikten sonra AİHM’e yaptığı başvuruları geri çekti.