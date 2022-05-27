ABD’deki Erdoğan’ın adamlarına operasyon: Büyük vurgun ile suçlanıyorlar





ABD'nin New Jersey eyaletinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 3 Türk tutuklandı. Milyonlarca dolarlık sahte bilgisayar parçaları ile yakalanan isimler Erdoğan’ın ABD’deki yakın çalışma ekibi içinde bulunuyor.





Newark Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, ABD tarihinin en büyük sahtecilik operasyonlarından birisi olarak gösterilen olay şöyle gelişti:





New Jersey eyaletinin Woodland Park bölgesindeki bir depoya baskın yapan ABD güvenlik güçleri milyonlarca dolarlık dijital cihaz ele geçirdi. Soruşturma kapsamında Musa Karaman (35) geçtiğimiz Cuma günü tutuklandı. Karaman’ın ortağı olan İsrafil ‘David’ Demir ve ismi açıklanmayan bir kişi daha soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karaman 300 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken depoda bulunan binlerce ürüne el konuldu. İddianameye göre, yolsuzluğun çapı yaklaşık 17.5 milyon dolar. Diğer sanık Demir için ise aynı suçlamayla geçen yıl dava açıldığı, Demir’in de 300 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Sanıklara 20 yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen gelirin iki katı miktarında para cezası isteniyor.









Savcılık kaynaklarına göre, 2017 Eylül’ünde başlayıp Mayıs 2021’e kadar devam eden sahtecilik işleminde Musa Karaman, İsrafil David Demir ve ismi açıklanmayan diğer ortağın ABD’nin önde gelen elektronik şirketlerinden CISCO’nun cihazlarının sahtelerini Çin’den alıp üzerlerine orijinal etiket bastıkları belirlendi. İddianamede yer alan yazışmalar, banka dekontları ve telefon kayıtlarına göre Karaman ve Demir sahte ürünleri 4 yıl boyunca Hong Kong ve Çin’in muhtelif yerlerinden temin edip orijinal CISCO ürünü gibi ABD piyasasına sattı. Delillere göre Karaman ve Demir sahteciliği gizlemek için paravan isimler ve adresler kullandılar.









SANIKLAR ERDOĞAN’A YAKIN İSİMLER





Sahtecilik yapan şirketin ortaklarından İsrafil David Demir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen bir iş insanı. Erdoğan’ın ABD’de kurdurduğu Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC- Turkish American National Steering Committee) Eş Başkanlığı’nı yapan İsrafil David Demir AKP hükümetinin New York ve Washington bölgesinde yaptığı faaliyetlerde öne çıkan bir isim.





Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi bir sivil toplum kuruluşu olarak ilan edilse de AKP’nin ABD’deki il başkanlıkları gibi çalışması ile biliniyor. AKP hükümetinin programlarına paralel protestolar yada organizasyonlar düzenleyen TASC başkanları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halasının oğlu Dr. Halil Mutlu var.









Dr. Mutlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği TURKEN ve Ensar Vakfı’nın ABD yönetiminde de yer alan bir isim. Dr. Mutlu aynı zamanda AKP’nin ABD Temsilcisi. Sanıkların New York Başkonsolosluğu ve Washington DC’deki Türk Büyükelçiliği ile yakın temasta olduğu ortaya çıktı.







