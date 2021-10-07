ABD’den gelip teslim olan ByLock’un sahibi Keynes’in avukatı: Etkin pişmanlık işe yaramıyor

ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in tahliye talebi reddedildi. Keynes’in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, müvekkili hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasına tepki gösterdi.





MAHKEME TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERDİ

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ByLock’un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes’in yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık David Keynes ve avukatı katıldı. Sanık Keynes’in savunmasının ardından söz alan avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, kaçma kuşkusu nedenleriyle sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.





KEYNES İFADESİNDE İSİMLER VERDİ

Duruşma sonrası açıklama yapan Keynes’in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, tutukluluk devam kararına tepki göstererek, “Türkiye’de artık görülüyor ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar, istemediklerine uygulamıyorlar. ABD’den kalkıp kendi isteğiyle Türkiye’ye gelen adam tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Müvekkil ifadelerinde isimler verdi” dedi.





BUNDAN SONRA HER ŞEY AÇIK

Mahkeme heyetine tepki gösteren Bayramoğlu, “İstediklerini yazıyorlar, istemediklerini yazmıyorlar. Artık böyle demek ki. Duruşmanın kapalı yapılmasını istemiştim. Onların da bizim gibi düşündüklerini zannettim. Bundan sonra her şey açık” dedi.





AİHM: BYLOCK DELİL DEĞİL

AİHM’nin ByLock’un tutuklamaya yeterli delil olmadığına karar vermesi sonrası programın sahibi David Keynes ilginç bir şekilde bulunduğu ABD’den İstanbul’a gelip tutuklandığı ortaya çıktı. AKP hükumetinin AİHM’nin kararıyla hukuken delil niteliği sorgulanan ByLock’un itibarını kurtarmak, programın özellikle Gülen Hareketi tarafından kullanıldığı iddiasında bulunmak ve milyonlarca euroluk tazminattan kurtulmak için böyle bir adım attığı öne sürüldü.





95 BİN TUTUKLAMAYA GEREKÇE YAPILDI

15 Temmuz sonrasında MİT tarafından oluşturulan ve emniyet aracılığı ile mahkemelere yollanan Bylock listeleri ile 95 bin kişi tutuklandı. Bylock nedeniyle ceza alan Tekin Akgün başvurusuyla Türkiye’nin AİHM’de mahkum edildi. AİHM ByLock’un tek başına tutuklamaya yeterli delil olmadığına karar verip Türkiye’yi 12 bin euro tazminata mahkum etti. 100 bine yakın Bylock mağduruna Türkiye’nin 1 milyar euro gibi bir tazminat ödemesi gerekecek.