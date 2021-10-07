Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.





Liselerde öğrencilerin sınıf başkanı seçilmesinin ardından çay dağıtmasına soruşturma açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:





Erdoğan, TikTok’ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil.





Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına. İşsiz bırak, terörist de! Yurtsuz bırak, terörist de! Kayyum ata başlarına, terörist de! Espri yapana soruşturma başlat! Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor?









