ABD’den Türk şirkete ‘Rus petrolü’ yaptırımı

Rus petrolüne ‘tavan fiyat’ uygulaması, ABD, G7 ülkeleri ve Avustralya’nın 2022 Aralık ayındaki kararıyla, Ukrayna’yla savaşta olan Rusya’nın petrol gelirlerini sınırlamak amacıyla yürürlüğe girmişti. Uygulama, Rus ham petrolü için varil başına belirlenen 60 dolarlık fiyatın üstünde taşımacılık yapan şirketlere yaptırım öngörüyor.





Alınan kararla Golden Bosphorus tankerinin sahibi YASA Holding’in bağlı olduğu Ice Pearl Navigation SA ile BAE merkezli SCF Primoyre tankerinin sahibi Lumber Marine SA şirketlerine yaptırım uygulanacak.







DW Türkçe’nin aktardığına göre açıklamada Türk şirketin Rus ham petrolünü varil başına 80 doların üzerinde, BAE merkezli şirketin de varili 75 doların üzerindeki bir fiyata taşıdığı belirtildi.





Rus limanlarından taşımacılık yaptığı belirtilen her iki şirketin de ABD merkezli hizmet sağlayıcılarından yararlandıkları bildirildi.









ABD Hazine Bakanlığı’nın kararı, tavan fiyatla ilgili açıklanan ilk yaptırım olma özelliğine sahip.





Şirketten açıklama

Reuters haber ajansındaki YASA Holding açıklamasında, Golden Bosphorus tankerinin şu an ABD’li petrol şirketi Exxon Mobil ile 3-5 aylık bir charter sözleşmesi bulunduğu, şirketin ayrıca Londra merkezli önde gelen sigorta şirketlerinden Rusya menşeli kargo taşımak için gerekli belgelere sahip olduğu kaydedildi. Yasa Holding, bir yılı aşkın süredir şirket politikası olarak Rusya’dan ham petrol taşımacılığı yapmadığını da vurguladı.





ABD’den ‘yaptırımlar devam edecek’ sinyali

ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında, bu adımla Rus hükümetinin petrol gelirlerinin azaltılmasının ve ‘Rus savaş makinesinin dizginlenmesinin’ hedeflendiği belirtilerek denizcilik şirketleri ve gemilerin tavan fiyata uyumunun yakından takip edilmeye devam edeceği vurgulandı.