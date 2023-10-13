Samanyolu Haber /Gündem / Yolcu otobüsü benzinliğe devrildi: Ölü ve yaralılar var /13 Ekim 2023 10:06

Yolcu otobüsü benzinliğe devrildi: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün benzinliğe devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde bir otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.


Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı
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