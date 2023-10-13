55 milyon dolarlık vurgunda detaylara ulaşıldı: Arda Turan, 13,9 milyon dolar vermiş

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporu ortaya çıktı.





Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Erzan tarafından dolandırıldığını iddia eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek savcıya ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında BDDK'dan Erzan’ın eylemlerinin zimmet suçunu oluşturup oluşturmadığına dair istediği rapor önceki günlerde savcılık dosyasına ulaştı. Üç uzman tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporda dikkati çeken detaylar da yer aldı.





"Eylemlerin büyük bölümü 1 yıl içinde"

Raporda, söz konusu banka ile iletişime geçildiği belirtilirken, şüpheli Erzan’ın 2011'den beri banka müdürlüğü görevinde olduğu belirtildi. Erzan’ın görevde olduğu sürede bankanın beş kez olağan teftiş, altı kez ise olağan iç kontrol incelemesinden geçtiğini BDDK uzmanlarına bildiren banka yetkilileri gönderdiği yazıda, “Şikayetçilerin taleplerine ve bankamıza ibraz ettikleri belgelere bakıldığında soruşturmaya konu işlemlerin çok büyük bölümünün son bir yıl içinde gerçekleştiği görülmektedir” denildi.





"Arda Turan, 13,9 milyon doları banka dışına verdi"

Raporda, mağdurların verdiği ifadelere de yer verildi. Arda Turan’ın, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile birlikte bankanın genel müdürlüğüne giderek Erzan’dan şikayetçi olduğu belirtilen raporda, Turan’ın farklı aralıklarda toplamda 13 milyon 900 bin dolara Erzan’dan fon aldığı belirtildi. Ayrıca raporda, Turan’ın bu paraları Erzan’a banka dışında elden teslim ettiği de yazıldı.





Belözoğlu 5 milyon, Muslera 1 milyon dolar verdi

Raporda, Emre Belözoğlu’nun ise yaklaşık 5 milyon doları parçalar halinde başka kişiler üzerinden Erzan’a gönderdiği belirtildi. Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da Erzan’a elden 3 milyon 292 bin dolar verdiği, ayrıca Belözoğlu için de elden 2 milyon 800 bin dolar verdiği raporda yer aldı. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’nın ise kendi evinde Erzan’a, 1 milyon 200 bin dolar verdiği ve bu paranın 700 binin geri aldığı belirtildi.





Raporda ayrıca, Erzan’ın Semih Kaya isimli kişiden fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldığı, bu parayı 5 milyon 700 bin dolar olarak geri ödediği belirtildi. Kaya’nın fazladan alacak iddia ettiği belirtilen raporda, fazladan verilen bu paranın ise Belözoğlu ve Turan’dan aldığı paralarla verildiği anlatıldı.