Samanyolu Haber /Gündem / Paslanmaz çelik tavada pişirmemeniz gereken 5 yiyecek /13 Ekim 2023 10:20

Paslanmaz çelik tavada pişirmemeniz gereken 5 yiyecek

İstediğiniz lezzette tarifler yapabilmek için kullanılan pişirme aracının seçimi, en az yemeğin yapılış şekli ve malzemeleri kadar önemli.

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Paslanmaz çelik tavalar, hem ev aşçılarının hem de profesyonel şeflerin mutfaklarını süsleyen çok yönlü çalışma araçlarıdır. Şık görünümleri ve dayanıklı yapılarıyla bu tavalar çok çeşitli mutfak görevlerinin üstesinden gelebilir. Bununla birlikte, paslanmaz çelik pişirme kaplarının da tuhaflıkları ve sınırlamaları vardır. Paslanmaz çelik tavada pişirmemeniz gereken beş yiyecek ve neden farklı türde bir tava tercih etmenin en iyisi olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.  

Domates sosu
Domates sosu gibi yüksek asitli gıdalar zamanla paslanmaz çelikle reaksiyona girebilir ve tavanın renginin bozulmasına neden olabilir. Tavanın durumuna bağlı olarak paslanmaz çeliğin nikel ve kromu süzmesi de mümkündür . Domates bazlı soslar için emaye, dökme demir veya yapışmaz tavalar gibi reaktif olmayan pişirme kapları kullanmak daha iyidir.


Yumurtalar
Yumurtalar, özellikle tava önceden ısıtılmamış ve baharatlanmamışsa, paslanmaz çelik yüzeylere yapışma eğilimi gösterir. Yumurta pişirmek için yapışmaz bir tava veya önceden kullanılmış  iyi hazırlanmış bir dökme demir tava kullanmak genellikle daha iyi bir seçimdir.


Krep
Paslanmaz çelik bir tavada pişirildiğinde krepler (özellikle ince, narin krepler ) muhtemelen yüzeye yapışır ve ters dönmeye karşı direnç gösterir. Başarılı gözleme yapımı için yapışmaz ızgara veya dökme demir tava daha iyi seçeneklerdir. 




Balık
Balıklar paslanmaz çelik tavada pişirilebilse de , hassas filetolar yüzeye yapışabilir ve ters çevrildiğinde parçalanabilir. Güvende olmak için, balıkları paslanmaz çelik yerine yapışmaz veya iyi baharatlanmış dökme demir tavada pişirmek en iyisidir. 


Biftek

Paslanmaz çelik tavalar nispeten yüksek ısıyı kaldırabilir, ancak aşırı yüksek ısıda kızartma için ızgaralar daha iyi bir seçenektir. Örneğin biftek , kömürleşmiş, karamelize bir tat ve çıtır, ızgara işaretli bir kabuk elde etmek için en iyi şekilde ızgarada pişirilir. Biftekleri ızgarada pişirmek aynı zamanda yapışmayı önlemek için fazladan yağa ihtiyacınız olmadığı anlamına da gelir. Son olarak, bifteği ızgarada pişirmek, tavada pişirmekten çok daha az dağınıklığa neden olur.
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