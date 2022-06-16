ABD’den Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri destek

Gemisavar roket sistemleri, topçu roketleri, obüsler ve mühimmatları kapsayan silah yardımının detaylarını Brüksel’de NATO toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıkladı.







Amerikan yönetimi, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım daha yapacağını duyurdu.





ABD Başkanı Biden, Ukrayna lideri ile yaptığı 41 dakikalık görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “ABD, ek topçu ve kıyı savunma silahlarının yanı sıra topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlıyor.” dedi. Biden ayrıca, güvenli içme suyu, kritik tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri, gıda, barınak ve ailelerin temel ihtiyaçları satın almaları için nakit sağlanması da dahil olmak üzere Ukrayna’daki insanlara yardım etmek için 225 milyon dolarlık ek insani yardım yapıldığını açıkladı.





ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Ukrayna için en son silah paketlerinin 18 obüs, 36.000 obüs mermisi, iki Zıpkın kıyı savunma sistemi, topçu roketleri, güvenli telsizler, binlerce gece görüş cihazı ve eğitim için fon içerdiğini kaydetti.





TOPLAM YARDIM 4 MİLYAR DOLARI AŞTI



Son yardımla birlikte Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya askeri ve insani yardım desteği 4 milyar doları aşmış oldu.





Brüksel’de NATO toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah desteği konusunda ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Austin, Brüksel’de basın toplantısında Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketinde güdümlü çok namlulu roketatar mühimmatı, obüs topları, Harpoon kıyı savunma sistemlerinin bulunduğunu söyledi.





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel’deki görüşmesi sırasında duyurulan yardım paketleri iki kategoriye ayrılıyor: ABD stoklarından fazla savunma malzemelerinin transferi ve ABD Kongresi tarafından yetkilendirilmiş program olan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) tarafından finanse edilen diğer silahlar.





AĞIR SİLAH DESTEĞİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birlikte basın toplantısına katılan Austin, ABD’nin uluslararası ortakları ile Ukrayna ordusuna yardım etmeye devam edeceğini söyledi. Austin, Almanya’nın üç ÇRNA sistemi Slovakya’nın ise Mi-17 tipi helikopter tedarik etme konusunda söz verdiğini hatırlattı.





‘UKRAYNA’NIN İSTEDİKLERİNİ VERDİK’

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise Ukrayna’nın daha uzun namlulu ve ağır silah taleplerine ilişkin “Ukrayna ordusunun resmi taleplerini fazlasıyla karşıladıklarını” söyledi.