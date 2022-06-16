Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşı yakan kur ateşi Kurtulmuş'u sevindirdi: 'Çok şükür...' /16 Haziran 2022 15:41

Vatandaşı yakan kur ateşi Kurtulmuş'u sevindirdi: 'Çok şükür...'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Lirası'nın her geçen gün değerini kaybetmesine memnun olduğunu anlattı. Kurtulmuş "Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi çok şükür bundan uzaklaştık" dedi.

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TGRT Haber’de gazeteci Ercan Gürses’in sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulunarak Türk Lirası hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dünyada dolarizasyonun arttığını dile getiren Kurtulmuş, "Bizim kendi para birimimize itibar etmemiz lazım. Bunun üzerinden alışverişlerimizi yapmamız, bunun üzerinden uluslararası ticarette Türk lirasının değerini bir şekilde değerli para haline getirmemizin doğru olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda paramızın belirli bir seviyede olmasının şöyle bir artısı var; ihracatı artırmış oluyoruz. Buradaki dengeyi korumamız lazım" dedi.

ESKİ DÖNEMDE MAALESEF TÜRK PARASI ÇOK DEĞERLİYDİ
Kurtulmuş, sözlerine şu şekilde devam etti:

Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. 1 dolar 1.20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani ne varsa kalem dahil her şeyi daha ucuza dışardan ithal eder durumdaydık. Çok şükür 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi sağlayacaktır. Dövizin çok değerli olması ya da çok değerinin düşük olması arasında bir denge oluşacaktır.
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