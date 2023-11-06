Blinken ile Fidan 2,5 saat görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme 2.5 saat sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.





Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.





Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.