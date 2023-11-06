Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla’dan ucuz araç hamlesi /06 Kasım 2023 13:40

Tesla’dan ucuz araç hamlesi

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya’da ucuz elektrikli araç üretmek için kolları sıvadı.

SHABER3.COM

Tesla Berlin yakınındaki Grünheide fabrikasında 25 bin avro (yaklaşık 760 bin lira) değerinde elektrikli araç üretecek. Araç üretiminin ne zaman başlayacağı belli değil.

Tesla CEO’su Elon Musk, Grünheide’deki Tesla fabrikasını cuma günü ziyaret etmişti.

Musk 2020’de Tesla’nın üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir araba üreteceğini duyurmuştu.

Tesla elektrikli araçları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. 2030’a kadar planlanan teslimatsa 20 milyon araç.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla’dan ucuz araç hamlesi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:45