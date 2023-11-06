Tesla’dan ucuz araç hamlesi

Tesla Berlin yakınındaki Grünheide fabrikasında 25 bin avro (yaklaşık 760 bin lira) değerinde elektrikli araç üretecek. Araç üretiminin ne zaman başlayacağı belli değil.





Tesla CEO’su Elon Musk, Grünheide’deki Tesla fabrikasını cuma günü ziyaret etmişti.





Musk 2020’de Tesla’nın üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir araba üreteceğini duyurmuştu.





Tesla elektrikli araçları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. 2030’a kadar planlanan teslimatsa 20 milyon araç.