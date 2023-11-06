Atlantic City’de iki caddenin köşesine bir İslami Liderin ismi verildi

ABDULLAH AYMAZ

30 Ekim 2023 tarihinde Atlantic City Belediye Meclisi, İmam Wârisüddin Muhammed’in ismini iki caddenin köşesine ismi verilip ismi yazılı levha asılıyor…



1975’te babasının vefatından sonra oy birliğiyle lider seçilip cemaatin başına geçmiştir.





Atlantic City Belediyesinin resmi bilgilerinde W. Deen Mohammed şöyle anlatılmaktadır:

“W. Deen Mohammed, babası Elijah Muhammed’in kurduğu ‘Nation of İslam’ sistemi ve ‘Siyah Müslümanlar’ anlayışını, ‘Amerikan Müslümanlığı’ olarak değiştirmiştir. Kendisi ‘Mescidler Sizi Dikkate Alır’ isimli bir vakıf kurmuş ve bir şirketin Başkanı olmuştur. 25 sene Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed ve İslâmın gerçek yönü üzerine çalışarak, değişimleri gerçekleştirmiştir. 2019 tarihi itibariyle 2,5 milyon mensubu bulunmaktadır. (Baş İmam Talip, 2016’da M. Fethullah Gülen Hocaefendiyi ziyaretinde bu rakamın 3,5 milyon olduğunu, yanında bulunan 9 İmamın huzurunda ifade etmiştir. A. Aymaz) W. Deen Mohammed, aileleri, mahalleleri ve toplumu güçlendirmek için pek çok projeyi hayata geçirmiş, insanlığın ileri gidebilmesi için toplumların problemlerini ele almış ve bunları çözme yolunda gayret göstermiştir. Konuşmaları hem Amerika’da hem dünya çapında yayınlanmıştır. Bu faaliyet alanları içinde, Amerika’nın en meşhur ve en iyi Kolej ve Üniversiteleri de onun konuşmalarına şahittir.

“Anlantic City’de 1954 bir mabed Nation of İslam adına kurulmuş ve 1975’ten sonra bu mabedin ismi Mohammed Mescidi olarak değiştirilmiştir. İmam W. Deen Mohammed en az bu Mescide iki defa gelmiştir. Onun halk içinde diyalog ve organizasyonu ırk-din duvarlarını kaldırıcı şekildedir. Bütün insanlarla ilişkiler başlatmak konusunda ciddi bir yolda yürümüştür. Onun için onun gayretleri bu günlerde dünyamızda çok gerekli bir huzur vesilesidir. W. Deen Mohammed 2008 Eylülünde vefat etti. Ama hatırası, hem Mescid-i Mohammed, Müslümanaların kalbindedir. Atlantic City Belediye Meclisi, bu çeşit insanların yani insanlığa faydalı olmuş liderlerin hatırasını yaşatma ile görevli olduğu için, onun ismini iki caddenin köşesine ‘İmam W. Deen Mohammed Köşesi’ ismini koymuş bulunduğundan Levhayı da onun doğum günü olan 30 Ekim 1933 tarihine uygun olarak 30 Ekim 2023’de buraya asıyoruz.”













Atlantic City Belediye Meclisinin tutanağında yukarıda ifade edildiği gibi aynen böyle yazılıyor.

Bu levhanın asılışı, tam da Filistin ve İsrail meselelerinin Allah muhafaza yeni bir dünya savaşının fitilini ateşlediği bu günlerde, huzur ve güven veren böyle bir güzellik gerçekten çok önemli ve Müslümanlık lehine hoş bir durumdur.

Görüldüğü üzere Warisüddin Muhammed’in sadece Müslümanlara değil; Atlantic City gibi kumarhanelerin merkezi olan bir yerde her dinden ve ırktan insana da müsbet mânada tesiri olmuş bir lider olduğu kabul edilmektedir.

Nitekim Las Vegas’ta da Mescidleri bulunmaktadır. Biz 2019’da ziyaretimiz sırasında hem Hizmetin okullarına uğramış hem de orada bulunan onların İmam Mücahid Ramazan isimli değerli temsilcileriyle de görüşmüştük. Bu iki hizmet mensupları, adanmışlık ruhları ve yaşatma idealleriyle dünyanın en meşhur kumar merkezinde bile, insanlığa, gençliğe faydalı faaliyetlerle bulunmaya gayret ediyorlar.









Aynı 30 Ekim 2023 tarihinde akşamüzeri Princeton Üniversitesinde İmam Warisüddin Muhammed hatırasına bir program vardı. Senelerdir, onun adına, hatırasına programlar yapılmaktadır. Bu 14. Anma Programı.

Hem Atlantic Sity’deki hem de Princeton’da programlara, İmam Warisüddin Muhammed’in kızı Leyla Muhammed eşi ve kızı ile beraber katıldı. Caddelerin köşesine babasının ismini taşıyan levha asılırken duygusal bir konuşma yaptı. Babasının hatırasına kendisine bir çiçek sundular ve kurdelayı da ona kestirdiler.

Törenden sonra Atlantic City’deki Mescid’de programa katılan bütün misafirlere rahmetli İmam onuruna öğle yemeği ikram edildi. Öğlen namazı da burada edâ edildi.

Bu arada katılanlar arasında koyu muhabbetler de oldu. Oraya katılan yaşlı bir öğretmen hanımefendi kalkıp heyecanla şöyle dedi: “Ben Müslüman olduktan sonra, belki elli sene önce benim nikâhım bu Mescid’de kıyılmıştı!..”

Bu arada Mescid’in İmamının eşi Yolanda Shabazz 2008’de yazdığı uzun şiirini oradaki misafirlere dağıttı.