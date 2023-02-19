ABD Dışişleri Bakanı Blinken, deprem bölgesinde

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerde 40 binden fazla insan yaşamını yitirirken bugün Adana’da kritik bir temas gerçekleşti…







İki yıldır ABD Başkanı Joe Biden’la yakın çalışan ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ilk kez Türkiye’ye geldi. Geçen aylarda bölgeye gelmesine rağmen Türkiye’yi ve Türk yetkilileri ziyaret etmeyen Blinken, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve resmi temaslarda bulunmak adına Adana’ya ulaştı.





Blinken’ı ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake karşıladı.





Reuters haber ajansının paylaştığı fotoğraflarda Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne inen Blinken’i ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake ve ABD personeli karşıladı.





Daha sonra mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile helikoptere binen Blinken’ın deprem bölgesinde inceleme yapacağı açıklandı.





Blinken ve Çavuşoğlu helikopter ile deprem bölgesini inceledi.







İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Blinken’ın bugün ve yarın bir dizi temaslarda bulunacağını ve ABD’li yetkilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ihtimalinin de olduğunu aktarmıştı.