ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya suçlama: Sivilleri hedef alıyor

Rusya’nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını belirten Blinken, “Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus’u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor. Bu savaş Putin’in kendi tercihidir. Putin’e bu savaşı koşulsuz durdurması için kararlı bir mesaj göndermeliyiz.” dedi. Antony Blinken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.







RUSYA: UKRAYNA’NIN İSTİHBARAT ALT YAPISINI HEDEF ALACAĞIZ





Reuters ve AFP’nin Rus kaynaklarına dayandırarak aktardıkları haberlere göre Rusya Savunma Bakanlığı, ‘enformasyon saldırılarını engellemek için’ Ukrayna’nın güvenlik ve istihbarat altyapısının hedef alınacağını açıkladı. Açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi’nin teknoloji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlenecektir.” denildi. Bu yapıların yakınında yaşayan Kievlilere bulundukları yeri tahliye etmeleri uyarısı yapıldı.







İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ YARIN





Bu arada Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rusya-Ukrayna arasında ikinci tur görüşmeleri 2 Mart Çarşamba günü (yarın) yapılacak.