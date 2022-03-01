Van Valiliği’nden skandal işkence savunması: Bir kereye mahsus

Van’da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik 9 Haziran 2017’de gerçekleştirilen saldırı sonrası mantar toplamaktan dönen 4 köylü ilçe merkezinde polislerce gözaltına alınmıştı. İşkenceden geçirilen köylüler, feci halde darp edilmişti. Konu yargıya taşındı. İşkence gördükleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan köylülerin şikayeti üzerine sadece bir polis hakkında dava açıldı. Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi ise beraat kararı verdi.







İŞKENCEYE 3 BİN TL’LİK CEZA!





İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Mahkeme, polis O.Ş.’ye “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama” suçundan 150 gün karşılığı toplam 3 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.





Bu karardan sonra Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıydı. AYM’nin savunma istediği Van Valiliği ise işkence için skandal bir savunma gönderdi.





Mezopotamya Ajansı’ndan Adnan Bilen’in haberine göre işkenceye uğrayan Abdüsselam Aslan, Halil Aslan, Necdet Beysüm ve Cemal Aslan’ın ‘kanuna ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak gözaltına alındığını’ açıklayan valilik, “Başvurucu konusu olayda iddia edildiği üzere başvuruculara karşı uygulanmış herhangi bir işkence veya kötü muamele bulunmadığı gibi bu olayın araştırılması amacıyla yürütülen yargı aşamasında da adil yargılama yürütülmüştür.” dedi.





BİR KEREYE MAHSUS VE BASİT





Söz konusu olayda, ‘zor kullanma sınırının istenmeyerek aşılması sonucunda bir kereye mahsus olarak basit tedavi ile giderilebilecek basit yaralanma meydana geldiğini’ iddia eden Valilik savunmasında, şu ifadeleri kullandı: “Bu davranışın işkence ve kötü muamele sayılabilecek nitelikte olmadığı aşikârdır. Başvurucunun iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurunun hukuki ve hakkaniyete uygun herhangi bir dayanağı olmadığı değerlendirilmektedir.”