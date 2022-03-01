Çiller'in Erdoğan sevgisi Sarıyer'de 1'e 80 kazandıran tarlalarından mı?

Tansu Çiller’in eski danışmanı Memduh Bayraktaroğlu, Çiller’in Sarıyer’de inşaat işi yaptığını ve aldığı tarlaların imara açılması ile 1’e 80 oranında rant elde ettiğini söyledi. Eski Başbakan Ecevit’in hastaneye yatırılmasının da bir kumpas olduğunu belirterek, “Ecevit’in hastaneye yatırılmasından kimlerin sorumlu olduğunu devlet biliyor, arşivlerinde var” dedi.







ECEVİT’E KURULAN KUMPAS DEVLET KAYITLARINDA

Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, kendisine ait Youtube kanalında yayınladığı videosunda, Ecevit’in hastane yatırılarak öldürülebileceğini ya da işlevsiz hale getirileceğini o günlerde de yazdığını söyledi. “Ecevit’in kimler tarafından kurulan kumpasla hastaneye nasıl yatırıldığı devletin zabıtlarında var” diyen Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayıtlar neden açıklanmıyor? Onu siyasal iktidara sormak lazım. (Kumpasla ilgili olarak) Kimlerin hapis yattığını da unutmayınız.”





BATAN BANKALARIN TEK SUÇLUSU ÇİLLER’DİR

Bayraktaroğlu videosunda, eski danışmanı olduğu Tansu Çiller’i, Erdoğan’ın kontrolünde yeni parti kurma çalışmaları ve Yeni Şafak’a verdiği röportaj nedeniyle de çok sert sözlerle eleştirdi. Çiller’in 28 Şubat sürecinde batan bankalardan Ecevit’in sorumlu olduğu şeklinde sözlerine tepki gösteren Bayraktaroğlu, “Batan bankalar konusunda Türkiye’de tek bir suçlu varsa, Tansu Çiller’dir” diye konuştu.





SARIYER’DE İMAR RANTI İLE 1’E 80 KAZANDI

Yeni Şafak’a verdiği röportajda AKP’ye övgüler dizen Çiller’in Erdoğan kontrolüne girmesinin sebeplerine de değinen Bayraktaroğlu. Çiller’in Sarıyer’de inşaat işiyle uğraştığını söyledi ve ekledi: “Peki neden böyle söylüyor? Altı siyasi partinin halka verdiği umudu paramparça etmek için. Ne geçecek eline? İnşaatçılık yapıyor Sarıyer’de. Tarla olarak aldıkları bütün araziler imara açıldı. Üzerine yapılan inşaatlarla birlikte 1’e 80 kazandı. Tabi savunacak, ben mi savunacağım Erdoğan’ı?”