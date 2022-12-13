Samanyolu Haber /Gündem / ABD enflasyonu açıklandı, döviz ve altın hareketlendi /13 Aralık 2022 16:59

ABD enflasyonu açıklandı, döviz ve altın hareketlendi

ABD kasım ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 7,1'e gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Verilerin beklentilerin altında açıklanmasıyla dolar düşerken Euro, altın ve Bitcoin yükseldi.

SHABER3.COM

ABD kasım ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 7,1’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde 0,1 arttı. Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.

ABD’de çekirdek tüketici enflasyonunun yüzde 6,3’ten yüzde 6,1’e, manşet enflasyonun da yüzde 7,3’e gerilemesi bekleniyordu. ABD’de önceki ay enflasyon yıllık bazda yüzde 7,7 olmuştu.

ALTIN, EURO VE BITCOIN RALLİ YAPTI
Verilerin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolar düştü, altın ve euro yükseldi. Karar öncesi 1788 dolar seviyesinde olan ons altın karar sonrası 1813 dolara kadar çıktı. Altındaki günlük yükseliş yüzde 1,5’i aştı. Gram altın ise 1084 TL’yi gördü..

Karar öncesi 1,0555 seviyesinde olan Euro/dolar paritesi verinin açıklanmasının ardından yüzde 1 artışla 1,0645 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise 19,81 seviyesini gördü.

Veri sonrası kripto paralarda da değer artışı görüldü. Bitcoin yüzde 4’ün ve Ethereum yüzde 5’in üzerinde yükseldi. Bitcoin 17 bin 914 dolara, 1295 dolara yükseldi.


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